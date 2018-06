I dati, pubblicati dal Ministero dell'Interno e diffusi dal Sunia e dalla Cgil, rivelano anche l'esistenza di 8.187 richieste di esecuzione (flessione del 3,43%) e di sfratti eseguiti, 1.719 (-3,43%). "Anche se l'emergenza sfratti interessa particolarmente le grandi città - scrivono in una nota Mimma Argurio della segreteria regionale Cgil e Giusy Milazzo della segretaria generale del Sunia regionale - in Sicilia anche le città medie come Siracusa e Ragusa presentano dati che denunciano un fenomeno consistente e in alcuni casi in crescita". Argurio e Milazzo rilevano che "il tema del disagio abitativo si conferma come il problema più grave, dopo quello della mancanza di lavoro, per il nostro territorio"."Per questo - sostengono - ribadiamo che non può in nessun caso essere affrontato con una visione emergenziale, occorre al contrario, partendo da un' analisi seria e approfondita del disagio e del fabbisogno, intervenire per assicurare un finanziamento costante e certo dell'edilizia abitativa pubblica, aumentare la consistenza del patrimonio abitativo sociale a canoni sostenibili anche riqualificando i grandi immobili pubblici degradati, utilizzare in maniera efficace i 4 milioni di euro assegnati in 4 anni alla Sicilia per la morosità incolpevole e per il contributo a sostegno della locazione".(ANSA).