PALERMO - "Uno dei temi più delicati è quello dell'emergenza sanitaria dei rifiuti in Sicilia. L'ordinanza emergenziale stabilita dell'ex ministro Galletti getta delle condizioni fuori norma. La gestione dei rifiuti di Musumeci è schizofrenica. Chiediamo che l'ordinanza emanata pochi giorni fa dalla Regione venga rivista". Lo ha detto in conferenza stampa a palazzo dei Normanni a Palermo il deputato regionale del M5S Giampiero Trizzino, parlando dell'ordinanza emanata dal Governo sulla gestione dei rifiuti in Sicilia. "Una situazione di emergenza - ha detto Trizzino, primo firmatario di un ddl in materia di rifiuti presentato oggi dai 5stelle all'Ars - dovrebbe essere gestita da un solo documento, ossia dal piano stralcio, un documento emergenziale, che il M5S ha votato in commissione. Invece questo non è avvenuto, pochi giorni fa il Governo ha emanato un'ordinanza che pone a carico dei comuni il peso del trasferimento dei rifiuti eccedenti". "Questa ordinanza - ha concluso l'esponente del M5s - sovverte quello che Musumeci diceva a maggio: è un modo per scaricare la responsabilità della Regione a carico dei comuni. Lo denunceremo anche a livello ministeriale. Faremo fuoco e fiamme affinché non ci saranno più ordinanze emergenziali".E sul ddl 'collegato' alla finanziaria: "Il cosiddetto collegato se fosse un testo di legge serio, conterrebbe norme economiche e invece non ci sono. L'Aula è bloccata. Il presidente Micciché chiuda subito la sessione di Bilancio e si cominci portare in aula leggi serie che servono alla Sicilia" ha affermato Trizzino parlando dei lavori dell'Aula. "Abbiamo proposte e soluzioni, ma c'è una maggioranza debole che per mesi ha tenuto in ostaggio il Parlamento prima sulla finanziaria - ha aggiunto il deputato Nuccio Di Paola - e ora sul collegato. Chiediamo a Musumeci e Miccichè di capire cosa vogliono fare da grandi. Sono passati oltre sei mesi dalle elezioni, hanno vinto, ora la luna di miele è finita".