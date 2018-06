Sala delle Lapidi approva il primo bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, dopo settimane di tensioni e polemiche. Un atto che, secondo gli annunci del sindaco Orlando, dovrebbe sbloccare i concorsi e la nomina dei cda in alcune aziende, dando così il via alle trattative che porteranno al rimpasto di giunta. Un atto che, secondo gli annunci del sindaco Orlando, dovrebbe sbloccare i concorsi e la nomina dei cda in alcune aziende, dando così il via alle trattative che porteranno al rimpasto di giunta.

Un atto che mette insieme il bilancio del Comune e quelli delle aziende, da cui emergono 42 milioni di euro di disallineamenti che in parte saranno pagati da Palazzo delle Aquile e in parte dalle stesse società, Amat in testa. E proprio l'azienda del trasporto pubblico sarà quella più penalizzata, visto che nel consuntivo (che ancora deve essere approvato dalla Giunta) dovrebbero emergere altri 20 milioni di disallineamenti.

Per l'assessore Antonino Gentile, il bilancio è "il frutto di una precisa scelta di messa in sicurezza dell’intero sistema finanziario e della integrale pubblicità delle aziende partecipate e della gestione dei servizi locali. I

l bilancio consolidato fornisce una rappresentazione chiara della solidità patrimoniale del gruppo al 31 dicembre 2016 pari a 1 miliardo e 166 milioni di euro".

Oltre al valore della rappresentazione completa dei conti del Comune e delle società partecipate, la predisposizione del bilancio consolidato è stato lo strumento per far emergere le posizioni di disallineamento fra crediti e debiti nei rapporti fra il Comune e alcune sue società in house, soprattutto dovuti a contrasti su alcune clausole dei vecchi contratti, e ha accelerato un’operazione trasparenza necessaria per assumere decisioni non più rinviabili.

Al fine di provvedere alla quantificazione dei rapporti crediti/debiti per ciascuna azienda, si è disposto l’avvio di un complesso procedimento istruttorio sui disallineamenti, e ciò attraverso la costituzione di un’Unità Straordinaria di regia e coordinamento, cui è stato assegnato il compito di acquisire tutti gli elementi necessari.

Ciò permette al Comune, socio unico, di dare adeguate direttive alle Partecipate per il definitivo superamento del disallineamento, rispetto alle cui risultanze finali è stato acquisito il conforme parere pro–veritate reso dall’Avvocatura comunale.

Le risultanze dell’attività istruttoria saranno alla base di una direttiva del Sindaco imperativa e vincolante per gli uffici comunali e per le società partecipate che disporrà l’eliminazione dai bilanci delle società dei crediti riconosciuti non dovuti e il pagamento di quelli che, invece, sono stati ritenuti spettanti.

Il comune effettuerà nel bilancio di previsione 2018/2020 lo stanziamento necessario a consentire il riconoscimento dei crediti vantati dalle partecipate e appostare gli accantonamenti necessari per eventuali risultati di esercizio delle società negativi non immediatamente ripianati.

“questo strumento consente di fare chiarezza e assumere le decisioni necessarie a rafforzare e rilanciare l’azione amministrativa. E’ un fatto importante per il prosieguo dell'intero percorso amministrativo della città. Ciò non vuol dire che sono stati risolti tutti i problemi, ma si è fatto un passo nella giusta direzione".

Il sindaco Leoluca Orlando ha invece sottolineato che "I comuni hanno subito e subiscono tagli ai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione; un livello di tagli che è ormai incompatibile con l’esercizio delle funzioni assegnate. Meno risorse e più bisogni sociali creano una tensione costante nelle nostre comunità, che si rispecchia nei conti degli enti pubblici. Alla drastica riduzione delle risorse trasferite si è aggiunto il blocco delle assunzioni con il mancato potenziamento del capitale umano in un momento di grandi cambiamenti normativi”.

- affermano i consiglieri comunali di Sinistra Comune, Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno -. Con questo strumento, un autentico spartiacque nella gestione amministrativa, si possono regolare i rapporti fra partecipate e socio unico evitando la proliferazione di sospesi che pesano ancora oggi. Si conferma la volontà dell'amministrazione di mantenere pubblica e trasparente l'organizzazione dei servizi locali con l'obiettivo di migliorarne la qualità.

Per una programmazione di lungo respiro – continuano i consiglieri di Sinistra Comune - occorre tutelare le aziende partecipate e i livelli occupazionali e garantire l'efficienza del servizio pubblico penalizzato dai tagli alla spesa di Stato e Regione. Occorre subito rimodulare i contratti di servizio per renderlo più aderente alle esigenze delle aziende e del personale. Infine, riteniamo si debba procedere al più presto al rinnovo dei vertici delle aziende partecipate e alla nomina del direttore generale del Comune di Palermo, individuando anche i nuovi dirigenti che dovranno guidare uffici tecnici del Comune".

È ora di voltare pagina e che il sindaco si occupasse meno di questioni internazionali, per quanto nobili ma che non attengono alla sua funzione, e si concentrasse di più sulla gestione della città che dovrebbe amministrare. A un anno dalle elezioni, sono sempre più convinto che le nostre previsioni erano non solo corrette ma anche fondate. Oggi, come ieri – conclude Ferrandelli - abbiamo la ricetta per salvare Palermo e ci faremo sentire in aula chiedendo ai consiglieri di maggioranza un confronto serio e sul futuro, ora che la certificazione del passato è ormai alle spalle”.

Una situazione critica già denunciata in campagna elettorale, quando venivamo accusati di usare tali dati per pura propaganda. Oggi il disallineamento di 42mln, la perdita di aziende come Amat e Rap non possono più essere nascosti. Mi preoccupano soprattutto le refluenze sul consuntivo 2017 nonché sul previsionale 2018 e la sorte dei dipendenti delle aziende".

è l’inizio di un percorso virtuoso che ci porterà a mettere in sicurezza i conti della città e che vedrà, a breve, l’Aula impegnata sul rendiconto 2017 e sul previsionale 2018. Ringrazio il Consiglio per il senso di responsabilità nei confronti della città. Adesso dobbiamo lavorare per mettere in sicurezza le aziende partecipate per garantire serenità ai lavoratori, attraverso una revisione dei contratti di servizio, rendendo servizi sempre più efficienti ai cittadini”.dichiara che "finalmente è terminato il ping pong delle responsabilità che le amministrazioni succedutesi al governo della città si rimpallavano negli ultimi anni, poiché abbiamo fatto chiarezza sulla situazione economico-finanziaria del Comune con le sue partecipate. Adesso maggioranza, minoranza ed amministrazione attiva devono lavorare insieme per riequilibrare i conti e per mettere in sicurezza le società partecipate per mantenere il loro status di enti pubblici, che non deve essere mai messo in discussione. L'invito che lancio al sindaco è quello di rilanciare l'azione politica, al fine di eliminare le tante criticità, che ancora dobbiamo risolvere e per i quali.i cittadini non possono pii aspettare".Ora occorre fare chiarezza con l'assessore Gentile, perchè pensare di portare in aula un bilancio di previsione che non coincide con il progetto politico condiviso con il sindaco, di certo non potrà vedere il mio voto favorevole"Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, nel giorno in cui in aula si vota il consolidato -. Purtroppo avremo dei nodi da sciogliere nelle prossime settimane – spiega il consigliere - perché molte aziende rischiano il default, non riuscendo più a garantire stipendi ai dipendenti e servizi alla cittadinanza. Probabilmente il sindaco ha già un piano per le aziende, ovvero smembrarle e svenderle, quando in realtà con alcuni correttivi potrebbero essere salvate, risanate e si potrebbero ancora garantire i servizi. Siamo molto più preoccupati per il consuntivo 2017 e per il bilancio di previsione del 2018 – continua Ferrandelli - perché un disallineamento così profondo, di milioni di euro, non potrà che comportare ancora sacrifici su sacrifici per i palermitani, anche in termini di tasse. Immagino che il Sindaco proporrà un aumento della tassa sui rifiuti, pur non riuscendo a garantire il servizio, in quanto la Rap, come è stato per Amia, è a rischio default.con l'approvazione del consolidato abbiamo avuto la prova della malagestione della cosa pubblica da parte del sindaco Orlando - commenta il capogruppo de I Coraggiosi Cesare Mattaliano -.delle partecipate, Rap in primis - dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv e presidente della commissione Aziende - È necessario però che nei prossimi documenti finanziari siano previste le risorse necessarie per riorganizzare tutto il sistema delle aziende, a partire dalla dirigenza, e mettere in sicurezza i conti così da garantire i servizi alla città e i livelli occupazionali”.lascia parecchie perplessità sui rapporti Comune-aziende. Maggioranza come sempre risicatissima".di conferenze di capi gruppo e confronti con uffici del Comune e Aziende, il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, approva i bilancio consolidato, un atto importante che di fatto fa uscire il Comune da una situazione di stallo amministrativo - dicono Tony Sala e Massimiliano Giaconia di Palermo 2022 - Per quanto riguarda i disallineamenti e le conseguenti refluenze che avranno sui bilanci delle Aziende e sul quello del Comune, auspichiamo che la direttiva che il Sindaco emanerá da qui a breve, preveda un piano di riconciliazione al fine di evitare instabilità nei bilanci delle Aziende più coinvolte dai disallineamenti. Inoltre, riteniamo, come abbiamo sottolineato in tutti i momenti di confronto con il Sindaco e la giunta, che da questo momento non si devono più commettere passi falsi ricadendo negli stessi errori del passato, pertanto come prima cosa il Sindaco dovrà nominare i CdA delle Aziende, soprattutto della Rap sprovvista da una governance con pieni poteri da circa 9 mesi; mettere mano alla rivisitazione dei Contratti di servizio (prima causa dei disallineamenti poiché inadeguati); un efficace controllo analogo da parte del Settore Società Partecipate. Con l'adozione del bilancio consolidato 2016 si potrà procedere con lo sblocco delle assunzioni di dirigenti tecnici che sono necessari per far ripartire gli uffici del Suap e degli uffici della Pianificazione del territorio, la nomina di un Direttore Generale del Comune, figura importante e fondamentale per la riorganizzazione degli uffici comunali; si potranno anche completare i processi stabilizzazione in atto e finora sospesi".17 i voti favorevoli, ben lontani dai 21 voti necessari per la maggioranza assoluta - scrivono in una nota i consiglieri del M5s Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo -. Il Bilancio Consolidato certifica il fallimento della gestione dei rapporti con le partecipate (43 milioni di euro di disallineamento rispetto ai 7 mln di tre anni prima), ma soprattutto è il preludio di ulteriori e gravi circostanze che emergeranno, probabilmente, con il rendiconto 2017 e il consuntivo 2018. All'orizzonte, infatti, ci sarebbe un'ulteriore aumento del disallineamento e una disastrosa rideterminazione dei rapporti di debito/credito con l'Amat. Leggere le dichiarazioni di parte ed entusiastiche del sindaco Orlando in cui parla di 'svolta' dovrebbe far capire a tutti i cittadini palermitani fino a che punto sia capace di mistificare la realtà e di mentire guardandoti negli occhi: mentre le partecipate del Comune di Palermo affondano e la città sprofonda ogni giorno di più in disservizi e sporcizia, il primo cittadino ha il coraggio di parlare di presunti grandi successi 'nello scenario politico nazionale e internazionale' che non esistono".