La propaganda giallo-verde, anticasta, antipolitica, antitutto, lì può pure attaccare.. Alle comunali, con una folla di candidati della porta accanto, con i sindaci che ci mettono la faccia – e la storia e soprattutto i voti – le sparate nei talk show televisivi e i tour elettorali dei leader non bastano. E no, per vincere le comunali, ricorda ancora una volta questo turno di amministrative siciliane,. Servono quelle che con un'espressione magari poco simpatica si potrebbero chiamare le vecchie volpi, gente che sa il fatto suo e che i voti se li sa cercare e trovare da quel dì.su cui i partiti in questi giorni riflettono per trarre le dovute conclusioni scorrendo i dati delle città chiamate al voto. Perché quando c'è da spedire in Parlamento uno sconosciuto sbarrando il simbolo del partito che ti fa più simpatia, è un conto. Quando si tratta di scegliere chi deve amministrare a casa tua, nel tuo comune, il criterio è diverso. E lì l'esperienza conta.Con un progetto civico e senza simboli di partito, certo. Ma forte di una storia di elezioni vinte a iosa, con un curriculum politico che prende diverse pagine. Tranchida è stato già sindaco di Erice, sindaco di Valderice, ha avuto una lunga militanza nel Pci prima e nei Ds poi, alle ultime regionali ha preso una barcata di preferenze facendo tremare Baldo Gucciardi che pur veniva da anni alla guida del più potente assessorato regionale, la Sanità. Più usato sicuro di così si muore. O prendete Catania, dove il centrodestra ha ammazzato la partita puntando suuno che alle ultime Europee ha preso 61mila preferenze, dopo anni e anni all'Ars a colpi di voti a cinque cifre.che in solitaria stacca il biglietto per il ballottaggio senza eleggere un consigliere comunale che sia uno, anche lì attenti a non farsi abbagliare dalle apparenze. Perché l'anticasta e antisistema Cateno è uno che fa politica da quasi trent'anni, è stato democristiano, lombardiano, due volte eletto all'Ars, due volte sindaco seppur di piccoli Comuni, insomma, è un politico che ha un cursus honorum tra i più pesanti tra tutti i candidati di questa tornata elettorale. E questo fa, eccome, in una sfida difficile e affollata come quella delle amministrative, dove conoscere i trucchi del mestiere in campagna elettorale serve. Chiedete a Dino Bramanti a Messina, esordiente totale, sostenuto da esercito di dieci liste, che però ha perso per strada diecimila voti di disgiunto a suo sfavore.Come, che è stato eletto sindaco di Priolo, roccaforte grillina che ha messo di lato i Cinque stelle per abbracciare il baffuto politico di lunghissimo corso. Capaci è tornata agli anni '90 eleggendo, già presidente della Provincia di Palermo un'era geologica fa e già sindaco del Comune del Palermitano nel 1994. Il ritorno del re va in scena anche a Taormina, che sceglie come sindaco, già primo cittadino della Perla, già deputato, già politico navigatissimo. È tornato a prendersi la “sua” poltrona dopo un intermezzo di cinque anni trascorsi all'Ars anche, a Casteldaccia. Sempre lui, sempre sindaco, ma stavolta con un tocco di cambiamento: s'è fatto crescere il pizzetto.