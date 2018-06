CASTELVETRANO (TRAPANI) - "Il corteo in programma sabato prossimo a Castelvetrano in risposta al lavoro puntuale e rigoroso che stanno facendo i commissari attualmente alla guida di questa città non mi sembra un buon segnale, né il modo migliore per contribuire con la presenza, la solidarietà e la condivisione". Lo ha dichiarato Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia al termine di un incontro, questo pomeriggio, in Municipio, a Castelvetrano con due dei tre commissari da un anno alla guida del Comune sciolto per mafia: Salvatore Caccamo e Concetta Maria Musca. I commissari saranno auditi nel corso della visita della commissione antimafia a Trapani giovedì prossimo."Contro la mafia - ha evidenziato Fava - stanno lavorando questi commissari e un corteo con la benedizione della chiesa per prendere le distanze dalle parole di chi sta tentando di ridare legalità a questa amministrazione non mi sembra un gran segnale. La situazione è preoccupante perché ci si rende conto della fatica e per certi versi anche della solitudine di questi commissari, dell'eredità che hanno ricevuto, cioè di una struttura amministrativa abbastanza lasciata alla deriva".