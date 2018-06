l'ex socio privato ha ancora in corso contro la Regione una causa per 30 milioni di euro. Il Tribunale ha emesso un decreto ingiuntivo contro cui la Regione si è opposta tempestivamente.

Sicilia Digitale ha lanciato l'allarme: le restano solo 4 mesi di vita se la Regione non interverrà. E un intero capitolo della relazione che l'amministratore unico Dario Corona ha presentato alla Commissione Bilancio dell'Ars è dedicato aiMolte sono state intentate dall'ex socio privato, Sicilia e-Servizi Venture (Sisev), altre no. E molte di queste "liti" hanno come contro parte proprio la Regione. "Una situazione che mi stordisce", ha commentato il parlamentare regionale di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò, riferendosi al fatto che è come se la Regione ogni volta ricorresse in tribunale contro se stessa.ma è rimasta in sospeso. La vicenda ebbe inizio nel 2013 quando il Tribunale di Palermo, su ricorso proposto da Sicilia e-Servizi spa, al tempo società mista, ingiunse alla Regione siciliana il pagamento della somma per le prestazioni rese in seguito alla Convenzione quadro tra amministrazione regionale e società partecipata. La Regione si oppose. Nel frattempo il socio privato uscì dalla proprietà e quindi, data la natura di società in house, ovvero totalmente partecipata dalla Regione, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e Sicilia Digitale ha rinunciato all'appello data la "inopportunità/inutilità" di proseguire nel contenzioso. E quei 93 milioni di euro sono rimasti solo sulla carta.per "la mancata esecuzione delle obbligazioni assunte con l'Accordo bonario del 2012". La Regione, in questo caso, ha sfruttato lo strumento giuridico della "domanda riconvenzionale", ovvero ha contrattaccato rivalutando la causa per 93 milioni di euro. Forse sperando anche di trovare come ripagare i fondi della causa precedente. Questo contenzioso non è ancora arrivato a sentenza, ma stando alla consulenza tecnica d'ufficio, che si prevede nelle cause civili, la pretesa di Sisev non dovrebbe superare i 4.095.908 euro.La Regione siciliana ha commissionato alla società l'espletamento di due gare ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni informatici. La fornitura, in entrambi i casi, è stata eseguita: nel primo caso da Telecom, che si è aggiudicata l'appalto da, e nel secondo caso da Var Group, per. Tutte e due le società hanno successivamente citato Sicilia Digitale in giudizio per il mancato pagamento. Mancato pagamento, è scritto nella relazione, determinato dal fatto che la Regione non ha pagato il corrispettivo alla partecipata.Il contratto fu regolarmente registrato dalla Corte dei Conti e fu seguito da un sub-contratto con Q.E.I. srl, titolare del sistema di gestione che si sarebbe utilizzato. Quando però, nel 2009, il primo contratto è stato sciolto su richiesta dell'Assessorato regionale alla Salute, Q.E.I. ha citato in giudizio l'allora Sicilia e-Servizi per il. Questa causa si trova adesso in appello.Il totale è pressappoco di 200 milioni di euro. Fondi che mancano dalle casse della Societa e che potrebbero restituire nuova linfa a Sicilia Digitale. O alla Regione. Che solo formalmente non è la stessa cosa.