PALERMO - Rosa Cuticchio, pupara e sorella del più famoso Mimmo, è morta ieri a Palermo all'età di 60 anni. Appartenente alla più prestigiosa famiglia di pupari siciliani, Rosa non si era sottratta al mestiere di famiglia e si occupava soprattutto della manovra dei pupi e dei costumi. La passione dei costumi l'aveva ereditata dalla madre che aveva cucito tutti i costumi e le armature per gli spettacoli da mettere in scena. Poi negli ultimi tempi si era anche dedicata alla cucina, aprendo un ristorante in piazza Marina.I funerali si terranno sabato 16 giugno alle ore 11, presso la chiesa del cimitero dei Rotoli a Palermo.