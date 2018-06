, la Trenton,. L'unità americana ha raggiunto e accolto i quaranta migranti che viaggiavano su un gommone in balia del mare, durante la serata di martedì scorso. Oltre ai superstiti, sono stati portati a bordo anche i corpi delle dodici persone che sono morte durante la traversata. Gli americani, allora, hanno chiesto aiuto ai volontari della, che hanno fornito ai profughi viveri e coperte.Le quaranta persone tratte in salvo sono rimaste quindi sulla nave americana, che però ha dovuto abbandonare i corpi delle dodici vittime:L'unità statunitense si trova ora bloccata lungo il Mediterraneo senza l'autorizzazione di sbarcare in un porto italiano.(secondo quanto riporta Repubblica), dal momento che l'intervento di Trenton non era stato concordato con il Viminale."E' inaccettabile - commentano dalla nave dell'ong "Sea watch" -che persone che sono state letteralmente raccolte dall'acqua, che hanno visto i loro amici annegare, siano bloccate in mare senza un porto pronto ad accoglierle.".