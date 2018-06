TRAPANI - Loro si facevano chiamare "padrone", e agli immigrati ridotti praticamente in schiavitù avevano assegnato i nomi dei giorni della settimana, come il "Venerdì" di "Robinson Crusoe", il romanzo del '700 di Daniel Defoe. E' quanto emerge dalleDalle indagini è emerso che i lavoratori si rivolgevano ai due uomini chiamandoli "padrone" e, questi, a loro volta li chiamavano con i nomi della settimana: "giovedì" era il nome assegnato ad uno degli uomini sfruttati. Gli immigrati venivano prelevati da un capannone nelle campagne di Marsala, dove vivevano in pessime condizioni igienico sanitarie, o erano reclutati direttamente nei centri di accoglienza per migranti.(ANSA).