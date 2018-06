Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica della polizia municipale stamani in un’operazione congiunta con la compagnia dei carabinieri di San Lorenzo hanno sequestrato oltre 200 chili di pane e denunciato 3 venditori ambulanti abusivi.

L’intervento congiunto è stato programmato per la lotta al fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Due venditori, P.G. di 47 anni e A.S. di 57 anni, sono stati individuati, l’uno in via Pacinotti, l’altro nella stessa via all’angolo con via Campolo, mentre il terzo, G.A. di 41 anni è stato individuato a piazza Mauro De Mauro, a Borgo Nuovo.

A quest’ultimo, oltre alla sanzione per la mancata revisione è stato sequestrato il veicolo perché privo di assicurazione.

Al controllo tutti sono risultati sprovvisti di autorizzazione alla vendita e di scia sanitaria, pertanto sono stati sanzionati per un importo di 3.309 euro ciascuno.

Il pane è stato sequestrato e di conseguenza distrutto, perché trovato in cattivo stato di conservazione ed i venditori sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

