Nel giorno dell'ultimo saluto alla ragazza che ha perso la vita sabato notte nell'incidente di Monte Pellegrino, le parole del sacerdote sono state dedicate al rapporto che la legava a Piero Torres, quella notte alla guida della Mercedes classe A precipitata per cento metri. "Simona ha cercato l'amore anche quando il suo cuore è rimasto ferito - ha detto il prete - ha trovato in Piero il senso del suo cercare, si stavano conoscendo nella gioia di condividere le loro vite. Nella gioia di stare insieme era presente il Signore. Il nostro Dio era presente con il volto di Pietro per Simona e viceversa. Per quanto ci rattrista questa vita spezzata, dobbiamo sapere che la vita non è tolta, ma soltanto trasformata. L'amore resta nonostante la morte". Presenti nella chiesa di Santa Rosalia di via San Lorenzo, circa trecento persone. In prima fila, la famiglia di Simona Messina. "Non ci crediamo ancora - dica Francesco - è terribile essere qui con la consapevolezza che la nostra Simona non c'è più. Resterà sempre nei nostri cuori, sarà sempre la nostra stella".