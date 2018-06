Un impatto violentissimo contro il muro non ha lasciato scampo ad una donna di 59 anni, deceduta in ospedale per le gravissime ferite riportate nello schianto.Giuseppa La Mantia, 59 anni, si sarebbe trovata da sola a bordo della sua Ford Focus quando, per cause in fase di accertamento, ne ha perso il controllo. L'auto è andata distrutta, specie sulla parte anteriore, diventata un groviglio di lamiere.Lì sono state a lungo effettuate le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è caduto del vuoto. La donna ha infatti riportato emorragie interne che si sono rivelate fatali.La salma della donna è stata trasferita in camera mortuaria, potrebbe essere disposta l'autopsia per accertare l'eventuale malore alla guida, ipotesi che gli investigatori non escludono.