Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico, su input del Comandante Gabriele Marchese, hanno condotto un’operazione di contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi, a piazza Papa Giovanni Paolo II (ex De Gasperi), dove hanno individuato i cinque che si spartivano la zona indicando con ampi gesti ai conducenti dove sostare il veicolo in cambio di denaro.

Tutti e cinque sono stati sanzionati per un importo di 1100 euro ciascuno; tre, G.M.di 42 anni, K.D. di 20 anni e G.G. di 23 anni, risultati recidivi in prossimità del capolinea degli autobus, sono stati allontanati per 48 ore con la notifica del daspo urbano.

PALERMO - La Polizia Municipale ieri sera ha sanzionato cinque posteggiatori abusivi a tre dei quali è stato notificato il daspo urbano, durante la partita di calcio Palermo-Frosinone.