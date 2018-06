Ancora poco chiara la dinamica della vicenda. Sembrerebbe che la donna sia caduta mentre era in sella allo scooter per evitare di investire un cagnolino.è riuscito a superare il cancello del giardino di una casa in via Maria Grazia Costanzo e ha morso la postina alle braccia e alle mani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno accompagnato la donna al pronto soccorso. R.L.V.