PALERMO - Una mattina da incubo per due dipendenti della stazione di servizio Eni di viale Regione Siciliana all'altezza di via Galilei, finiti nel mirino dei rapinatori. L'assalto è avvenuto stamattina intorno alle 7, quando i malviventi hanno minacciato, aggredito e chiuso nel gabbiotto i due impiegati. Le vittime sono state malmenate e costrette a consegnare i soldi dell'incasso, circa cinquemila euro. A lanciare l'allarme alla polizia è stato il titolare, giunto poco dopo: sul posto sono arrivate le volanti, gli agenti hanno subito avviato le indagini per rintracciare i rapinatori, che sarebbero fuggiti a bordo di una moto. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza che potrebbero avere immortalato le fasi del colpo.