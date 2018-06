I fondi messi a disposizione dalla Regione per i cantieri di servizi ammontano a 20 milioni di euro e fanno parte dei fondi europei del Piano di azione e coesione 2014-2020 per la "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale". e fanno parte dei fondi europei del Piano di azione e coesione 2014-2020 per la "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale".

L'Assessorato regionale al Lavoro ha pubblicato l'avviso con cui formalmente si fa partire la fase operativa e il finanziamento dei progetti, da svolgersi in 161 comuni della Sicilia, tra cui le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, che daranno lavoro alle fasce più deboli della popolazione. Si tratta, assieme ai cantieri di lavoro e ai contratti di ricollocazione, di una delle più imponenti misure annunciate dal Governo Musumeci - ma con fondi già stanziati nel 2016 e poi rimasti congelati - per il contrasto alla disoccupazione e alla povertà.I cantieri, che avranno, si occuperanno della realizzazione di piccole opere pubbliche e impiegheranno, iscritti al Centro per l'impiego del Comune in cui sono residenti, con un reddito massimo mensile di 453 euro. La scadenza della domanda è prevista dopo 30 giorni dalla pubblicazione del bando in ogni singolo comune. Il 50% dei posti sarà riservato ai disoccupati più giovani (18-36 anni), il 20% alla fascia fra i 37 e i 50 anni, un altro 20% agli ultracinquantenni. Il restante 10% a portatori di handicap e stranieri regolari con permesso di soggiorno.(4.303.769 euro),(1.923.603 euro) e(1.592.161 euro) sono le città a cui sono state destinate le fette più grosse dei finanziamenti, a cui seguono(381.726),(353.664),(353.164) e(313.311).Proseguono, nel frattempo, presso i Centri per l'impiego delle diverse città siciliane. I progetti, "costruzione, sistemazione o manutenzione di modeste opere di pubblica utilità", saranno composti da una formazione d'aula di base e da un'esperienza pratica da svolgere sotto la direzione di istruttori scelti dagli enti a cui è concesso il finanziamento.Potranno partecipare alla selezione i disoccupati che hanno già fatto, negli anni scorsi, una dichiarazione di disponibilità e sottoscritto il patto di servizio, che abbiano un’età compresa fra i 18 e i 66 anni e 7 mesi. Saranno valutate con priorità le domande di coloro che hanno lavorato di meno negli ultimi 12 mesi. Il 10% dei posti a disposizione è stato riservato ad ex carcerati e a soggetti dimessi da comunità e centri di cura e recupero di tossicodipendenze o alcolismo. Il contratto avrà una durata di tre mesi, per sette ore lavorative al giorno.