per sabato 16 giugno alle 10.30 alla presenza delle Autorità del Comune di Palermo e dei Lions.

il Battello della “Città dei Ragazzi” in Via Duca degli Abruzzi 1 (accanto Palazzina Cinese). Il sito incastonato nel giardino informale della settecentesca Casina alla Cinese dell’Architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia, da oltre venti anni rappresenta il servizio di punta dell’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative per l’infanzia. E il Battello, sin dalla riapertura della “struttura” comunale, avvenuta il 18 luglio 1997 dopo anni di abbandono e degrado, integra, con il Treno, l’attività ludico educativa della “Città dei Ragazzi”, riscuotendo particolare gradimento da pare del pubblico dei bambini.del Distretto 108Yb Sicilia - Lions Club Palermo Host, Palermo Federico II, Palermo Mediterranea e Palermo Guglielmo II – hanno deciso di contribuire alla ripresa dell’attività del Battello, fermo da alcuni mesi per avarie funzionali del motore a propulsione elettrica.di azioni di solidarietà a sostegno anche delle attività rivolte ai minori, hanno dunque deciso di farsi carico, come atto donativo, dell’intervento di riparazione del motore elettrico del Battello attualmente in avaria, sostenendo direttamente la relativa spesa.della “Città dei ragazzi”, con propaganda in Città da parte del Comune, in particolare tra i bambini, e con un generoso impegno dei Lions Club della Zona 1, è previstaPer l’occasione si esibiranno i ragazzi (bambini tra gli undici e tredici anni) dell'Orchestra della Scuola Media ad Indirizzo Musicale "Publio Virgilio Marone" di Palermo. In particolare, durante la cerimonia saranno eseguiti i brani: Inno d'Italia (Mameli), La vita è bella (Piovani), Avanagila (Canto Ebraico Anonimo), Cento Passi (Modena City Rumbles), Tarantella Napoletana. L’uso del Battello è gratuito per i bambini.