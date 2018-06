dove stamattina sono rimaste coinvolte tre auto. Sette persone sono rimaste ferite, una è in condizioni gravi.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati in ospedale.. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente sulla strada statale 624, sono in corso.