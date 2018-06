Benzinai pronti a incrociare le braccia. Le organizzazioni di categoria hanno indetto unLa protesta nasce contro l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per il servizio, previsto per giorno 1 luglio 2018. La misura era stata prevista dal Governo Gentiloni, nell'ambito della lotta all'evasione. Senza l’utilizzo della fattura elettronica, infatti, i gestori potrebbero acquistare senza Iva, fatturare con essa al cliente e non versare l’imposta. Al contrario, con l’introduzione di questo strumento sarebbe possibileed evitare frodi.La richiesta di lavoratori e sindacati è quella di, che venga fatto tempestivamente dal Governo per. Sarebbero state infatti fornite delle informazioni "troppo scarse" in merito alla procedura di fatturazione e mancherebbero ancora i supporti tecnologici che la pubblica amministrazione aveva promesso ai benzinai.