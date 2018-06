PALERMO - Sono riprese le demolizioni delle villette abusive ad Altavilla Milicia (Pa). Questa mattina la ruspa ha buttato a terra una costruzioni e due piani realizzata nei pressi del lido Sporting. Le opere consentiranno di liberare un tratto di spiaggia che tornerà fruibile per turisti e residenti. E' lungo l'elenco di edifici che sono stati già acquisiti al patrimonio comunale e che verranno rasi al suolo. L'azione dell'amministrazione proseguirà sia nella zona ovest verso il torrente Milicia a confine con Casteldaccia, sia verso Est. Nel programma del sindaco Pino Virga è previsto un ampio piano di riqualificazione del territorio per mettere a reddito la costa distrutta in questi anni dalle costruzioni abusive. Il piano prevede la liberazione della spiaggia che possa garantire lavoro ai tanti giovani di Altavilla e dei paesi confinanti.(ANSA).