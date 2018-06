82 PERSONALE DEL COMPARTO

Per 72 di questi il contratto arriva grazie allo scorrimento di graduatorie ancora valide, mentre per gli altri 133 si tratta di “stabilizzazioni” di lavoro precario.nel rispetto rigoroso delle procedure e snellendo al massimo l’iter burocratico, a breve saremo in grado di avere in servizio tutti i 205 nuovi assunti garantendo così una risposta ai bisogni di salute degli utenti di città e provincia. Gli uffici stanno lavorando per rispettare i tempi che ci siamo imposti”.59 professionisti, tutti già in servizio. Si tratta di: 7 anestesisti, 4 cardiologi, 3 dirigenti medici di presidio, 5 geriatri, 14 ginecologi, 4 medici di pronto soccorso, un medico di medicina trasfusionale, un neuropsichiatra infantile, 6 pediatri, 4 radiologi, un farmacista, 5 infermieri e 4 tecnici della prevenzione. Quattro ostetriche hanno firmato nei giorni scorsi il contratto e prenderanno servizio dal primo luglio, mentre si stanno concludendo le procedure per l’assunzione di altri 4 medici di pronto soccorso e di 4 biologi per un totale di 72 assunzioni a tempo indeterminato per scorrimento di graduatorie “valide”.di lavoratori precari che si legheranno all’Azienda con contratti a tempo indeterminato. Le immissioni in servizio riguardano 51 Dirigenti ed 82 unità di personale del “comparto” così distribuiti:51 DIRIGENTI• 2 dirigenti medici di anestesia e rianimazione• 6 dirigenti medico di chirurgia generale• 2 dirigenti medici di geriatria• 2 dirigenti medici di ginecologia ed ostetricia• 6 dirigenti medici di pronto soccorso (MCAU)• 2 dirigenti medici di medicina del lavoro• Un dirigente medico di medicina fisica riabilitazione• Un dirigente medico di medicina interna• 2 dirigenti medici di patologia clinica• Un dirigente medico di pediatria• 16 dirigenti medici di psichiatria• 2 dirigenti psicologi – psicoterapia• Un dirigente medico di radiodiagnostica• Un dirigente medico di ortopedia e traumatologia• 6 dirigenti farmacisti territoriali• 3 collaboratore professionale assistente sociale• 26 collaboratori professionali sanitari fisioterapisti• 39 collaboratori professionali sanitari infermieri• 6 collaboratori professionali sanitari logopedisti• 2 assistenti tecnici perito chimico• Un collaboratore professionale sanitario tecnico della riabilitazione psichiatrica• 3 collaboratori professionali sanitari tecnici di laboratorio biomedico• Un collaboratore professionale sanitario tecnico ortopedico• Un collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica