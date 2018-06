PALERMO - Le scale che portano dalla sede dell'Ars, in piazza Indipendenza, verso piazza della Pinta erano malconce e senza manutenzione e così Francesco Tumminello, elicotterista della Marina militare, mentre stava andando al parcheggio è caduto poggiando il piede su un gradone di marmo rotto, reso viscido dalla vegetazione, procurandosi la frattura del menisco. L'incidente è accaduto il 27 aprile 2014, dopo una cerimonia di battesimo a Palazzo dei Normanni. Assistito dall'avvocato Rosario Dolce, il militare ha fatto causa per chiedere il risarcimento danno che ora ha ottenuto. Ma da quel momento è cominciato il rimpallo di competenze tra Assemblea regionale, Agenzia del Demanio e Comune di Palermo. Quelle scale sembravano non appartenere a nessuno e per questo sono in stato di abbandono. Nel corso del procedimento è emerso che la proprietà è dell'Agenzia del Demanio. Il giudice della terza sezione civile, Andrea Compagno, ha condannato l'Agenzia a risarcire il militare con 11 mila euro per i danni subiti dalla caduta. La somma era stata calcolata in 18 mila euro, ridotta di circa il 40% per la responsabilità della vittima nella caduta provocata in parte anche da distrazione. (ANSA).