CastelFashion: la moda è di scena in galleria Castelforte

è il nome delche andrà in scenadalle 18.30 in poi presso lain via Castelforte 134 a Palermo.Un appuntamento che trasformerà Il polo commerciale situato a pochi passi da Mondello in una passerella esclusiva, durante cui tutti i negozi facenti parte della Galleria avranno la possibilità di mettere in scena i propri prodotti, con outfit davvero originali e imperdibili. Protagonisti della serata saranno, la parafarmacia, i negozi, la profumeria, il negozio per animali, il bar, la palestra, il supermercatoOrganizzata dall’agenzia pubblicitaria, che ne ha curato grafica e comunicazione in ogni dettaglio,che vedranno sfilare, con la direzione artistica di, capi di abbigliamento accanto a prodotti inconsueti per la passerella, come profumi, accessori, prodotti benessere e, chicca della serata, la presenza speciale di simpatici ospiti a quattro zampe.«Un vero e proprio spettacolo che celebra non solo la moda, ma anche la creatività – sottolinea la direzione–. Il concetto di sfilata viene solitamente associato ai vestiti, qui invece siamo andati oltre, con borse, accessori per la persona e per la casa, oggetti per i nostri amici animali, servizi come il fitness o persino il bar. L’idea di fondo è quella dida qui anche il nome CastelFashion, una serata in cui ogni realtà facente parte di Castelforte è di moda».Al termine della sfilata, oltre a ricevere alcuni esclusivi cadeaux, gli invitati verranno coccolati con bollicine e, con la possibilità di concedersi una piacevole sessione di