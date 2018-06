Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 15 giugno, in Sicilia.1) PALERMO - Salone delle Feste del Circolo Ufficiali, Piazza Sant'Oliva 25, ore 08:30 Convegno su "I nuovi orizzonti della crisi di impresa. Riflessioni sulla riforma dal punto di vista del diritto fallimentare, penale e tributario" organizzato dall'Università Telematica Leonardo da Vinci. Saranno coinvolti i locali ordini professionali dei commercialisti e degli avvocati di Palermo.2) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Four Points by Sheraton, ore 09:30 Convegno su 'Gli strumenti alternativi al testamento nel passaggio generazionale della ricchezza' promosso dal Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone e organizzato dall'associazione nazionale Civil Law. Presiede i lavori Filippo Pennisi, presidente della terza sezione civile del Tribunale di Catania.3) ACIREALE (CT) - Istituto Archimede, via Ludovico Ariosto 37, ore 09:30 Evento conclusivo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per 'Operatore in tecniche della valorizzazione del territorio' e per 'Operatore web communicatio' realizzati dalla Fondazione Città del fanciullo. Partecipa il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti. 4) CATANIA - Stazione elicotteri Maristaeli, ore 10:00 Celebrazione dei 50 anni di attività del Terzo Gruppo elicotteri alla presenza del comandante delle Forze aeree della marina militare, il contrammiraglio Placido Torresi. Seguirà l'inaugurazione di una mostra di modellismo a tema. Sabato e domenica ci sarà l'open day, la base sarà visitabile dai civili.5) PALERMO - Enea, piazza Ignazio Florio 24, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del progetto "Innova" che prevede l'assegnazione di nove borse di studio per neolaureati o dottorati siciliani. Il progetto è realizzato da "Enea" Dipartimento Unità Efficienza Energetica e cofinanziato dalla Regione Siciliana grazie al Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Sicilia (PO FSE).6) PALERMO - Sala Convegni museo astronomico di Villa Filippina, Piazza San Francesco 18, ore 11:00 Conferenza Stampa di presentazione della stagione estiva.7) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 15:00 Prima giornata del convegno nazionale su "Le nuove frontiere dell'immigrazione" promosso dal Aera Democratica per la Giustizia. Fino a sabato. Previsti interventi dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, Fedrico Soda coordinatore Oim per il Mediterrano, Giuseppe Perrone, ambasciatore italiano in Libia, e di Luigi Vignali, direttore politiche migratorie della Farnesina8) ACI CASTELLO (CT) - Grand Hotel Baia Verde, ore 15:15 Convegno nazionale su 'Crisi d'impresa e dell'insolvenza' promosso dagli Ordini dei commercialisti e degli avvocati di Catania con l'Osservatorio sulle crisi d'impresa. Fino a sabato. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Corte d'appello, Giuseppe Meliadò, e i giudici Francesco Mannino e Mariano Sciacca.9) MESSINA - Sala Borsa, Camera di Commercio, via Felice Cavallotti 3, ore 15:30 Incontro rivolto alle imprese del territorio dal titolo "La tutela tecnologica dell'Impresa. Come e quando adeguarsi, formarsi e difendersi".10) CALTAGIRONE - Corte Capitaniale, ore 16:30 Inaugurazione della rete delle città jacopee in Sicilia e 'Sanctus Jacobus. Storia e tradizioni del culto di San Giacomo in Sicilia' e della mostra 'Roma, Santiago, Gerusalemme'. Fino a sabato. Partecipano il governatore Nello Musumeci, il presidente della Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, il vescovo Calogero Peri e i sindaci delle città siciliane protette da San Giacomo.11) ALCAMO (TP) - Castello dei Conti di Modica, sede dell'Enoteca regionale, ore 16:30 Convegno sul tema: "Un piano rurale siciliano per far rinascere la nostra agricoltura", organizzato dal M5S.12) NOTO (SR) - Sala degli Specchi, Comune, ore 17:30 Conferenza stampa di presentazione di "Abstracta" la prima mostra al mondo che mette insieme un secolo di pittura astratta italiana. L'esposizione, mai realizzata prima, è allestita appositamente per Noto ed è costituita da oltre 70 opere, provenienti da Fondazioni, Archivi e importanti collezioni private.13) PALERMO - Conferenza stampa di Manifesta 12 Palermo alle ore 10 alla Chiesa di Santa Caterina (piazza Bellini, 2). Teatro Massimo, ore 18:00 Apertura della stagione estiva con Manifesta 12 Borderless Conference. Alle 20.30 la rappresentazione di Bintou Were, a Sahel opera (Abridged version).14) PALERMO - Kaleidos, via Maqueda 256, ore 19:30 Nell'ambito del "Festival del Viaggio", To be quadro quartet in Musica choro.15) CATANIA - Teatro Antico, ore 21:00 Concerto del violinista Uto Ughi accompagnato dall'orchestra del Teatro massimo 'Vincenzo Bellini', diretta dal maestro Salvatore Percacciolo. In programma musiche di Caikovskij: il Concerto in re minore opera 35 per violino e orchestra e la Quinta sinfonia. Per la stagione estiva del Bellini di Catania. (ANSA).