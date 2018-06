censurato dal vicepresidente della Regione Gaetano Armao, più o meno nelle ore in cui il presidente della Regione definisce “una mossa azzeccata sul piano politico” la scelta di Matteo Salvini di chiudere i porti fornisce una plastica rappresentazione della linea “double face” del centrodestra di governo in Sicilia.ha attirato sul Movimento dure critiche nel dibattito d'Aula che ne è seguito. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha stigmatizzato il comportamento dei grillini. Così ha fatto anche il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Milazzo. E ha rincarato la dose Nello Dipasquale del Pd: "Questo è il vostro stile - ha detto rivolgendosi direttamente ai colleghi del Movimento 5 stelle - lo avete dimostrato con Mattarella con cui avete avuto un atteggiamento da schifo. Siete urlatori e chiacchieroni, fate teatro, siete teatranti. Quindi ha fatto benissimo Miccichè a prendere posizione, perché ha rappresentato quanti di noi credono nelle istituzioni".tirato in ballo dal Movimento che gli ha rinfacciato di avere definito i 5 Stelle “un cancro” della politica, ha contrattaccato enumerando una serie di posizioni a suo dire censurabili dei grillini, inclusa la protesta davanti al presidente maltese definita “un grave sgarbo istituzionale”, vicenda, ha aggiunto il vicepresidente della Regione, “sulla quale gli aggettivi, anche i più marcati, risultano non cogliere le segno del più grave biasimo”.sostanzialmente sdoganava la forzatura del leader leghista ministro dell'Interno sul caso Aquarius. "Chiudere i porti sul piano politico è stata una mossa azzeccata. Finalmente si è capito quanto ipocrita è questa Europa", ha detto Musumeci. Parole che certo non sono passate inosservate. Il Pd si è fatto sentire con il capogruppo Giuseppe Lupo: “L’affermazione del presidente della Regione, che ha definito ‘una scelta azzeccata’ quella di chiudere i porti, è grave – ha detto in Aula il capogruppo dem -: è necessario convocare una seduta dell’Ars dedicata ai diritti dei migranti ed alle politiche che si intende adottare anche a livello regionale. Se Musumeci è d’accordo con Salvini – ha poi aggiunto Lupo – lo dica pubblicamente o chiarisca il senso delle sue parole. Su un tema delicato come questo non ci possono essere equivoci da parte del presidente della Regione”. I Partigiani dem hanno parlato di "dalvinizzazione" di Palazzo d'Orleans. Ma il commento del presidente della Regione non convince troppo nemmeno gli alleati forzisti: "La posizione di Forza Italia, notoriamente, non è quella espressa da Musumeci. Ma non c'è problema - dice il commissario di Forza Italia Gianfranco Micciché citato da Repubblica - E' evidente, e legittimo, che il presidente parla così perché sta preparando un accordo in vista delle Europee".Una dicotomia che ha già visto alle recenti amministrative le due anime del centrodestra che fu a volte compatte a volte divise, pagando anche un prezzo per la divisione, come non ha tardato a far notare Micciché. Una convivenza che con l'avvento del governo giallo-verde, se il buon giorno si vede dal mattino, potrà in futuro fare emergere in altre occasioni il solco politico che attraversa quell'area che per tanti anni solo la leadership berlusconiana – e il conseguente antiberlusconismo degli avversari - ha tenuto incollata mascherandone le contraddizioni.