SALEMI (TRAPANI) - E' di due camionisti di Partinico feriti, Giuseppe C., di 49 anni e Benito G., di 34 anni, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte sull'A29, tra le due gallerie di Santa Ninfa, nella carreggiata in direzione Palermo. I due erano a bordo e viaggiavano su un tir che, per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale, dopo avere urtato contro il guardrail e averlo divelto si è messo di traverso e si è spezzato in due. La cabina con i due camionisti a bordo, staccatasi dal rimorchio, è precipitata nel viadotto sottostante tra le due carreggiate facendo un volo di circa 5 metri e distruggendosi. Per recuperare il 49enne e il 34enne hanno lavorato per ore i vigili del fuoco di Castelvetrano e Salemi. Sul posto anche operatori del 118 che hanno trasportato i feriti nell'ospedale di Castelvetrano.(ANSA).