L'impatto è stato violentissimo, al punto da rendere inutile ogni tentativo da parte dei medici che hanno tentato di strapparla alla morte fino all'ultimo. La donna, ex dipendente di "Grande Migliore", si trovava da sola in macchina quando è uscita fuori strada. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto il mezzo distrutto e Giusi La Mantia priva di sensi, intrappolata nell'abitacolo. Una dinamica ancora da accertare, sulla quale l'Infortunistica della polizia municipale sta indagando. La 59enne potrebbe infatti aver sbandato in seguito ad un malore, ma a contribuire all'incidente sarebbe stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia.

"Cara cugina - scrive una parente della donna su Facebook - è stato un destino crudele. Ricorderò per sempre il tuo sorriso, il tuo carattere speciale". La donna, madre di tre figli, è deceduta in ospedale dopo il trasporto con codice rosso. "Abbiamo sperato fino all'ultimo nel miracolo - spiega un'amica di famiglia - ma ogni speranza si è poi spenta. Purtroppo quella curva è davvero pericolosa, forse la pioggia ha davvero influito nella perdita del controllo della macchina, perché Giusi conosceva come le sue tasche quel tratto di strada". Ma nell'ultima settimana due gravi incidenti si sono verificati anche in provincia. Il primo ha reso necessario il trasporto in ospedale di un 35enne, M.M, barbiere di Capaci.

Il giovane era a bordo di una Fiat Cinquecento sulla statale 113, nella zona di Villagrazia di Carini, quando è avvenuto lo scontro con un'altra auto. E' ricoverato all'ospedale di Villa Sofia, è in coma farmacologico. Nella giornata di ieri si è temuto il peggio anche sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Sulla strada statale 624, conosciuta purtroppo per il suo altissimo numero di gravi incidenti, tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Sette le persone rimaste ferite, due delle quali in condizioni preoccupanti, ma non considerate in pericolo di vita. Nello schianto ha riportato alcune contusioni anche il sindaco di Ribera, Carmelo Pace.

dopo la tragedia dei due ragazzi, un altro schianto non ha lasciato scampo a Giusi La Mantia, 59enne che abitava a Poggio Ridente. Si trovava nei pressi del residence in cui abitava, ma all'altezza di una curva della strada che conduce al residence privato, ha perso il controllo della sua Ford Focus, finendo contro un muro.