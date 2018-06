- Messina si è svegliata sotto shock per la morte di Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini di 13 e 10 anni, morti questa mattina nell'incendio divampato questa notte nella loro abitazione della centralissima via dei Mille. Una tragedia che ha colpito il cuore del centro cittadino, ma dell'intera comunità messinese, che adesso si stringe attorno ai coniugi Messina, Gianmaria e Chiara, e agli altri due figli.è ancora presente nell'aria, le camionette dei vigili del fuoco hanno lasciato spazio agli sguardi dei curiosi che fissano la finestra ormai annerita di quella casa in pieno centro. Attoniti i vicini, svegliati dalle urla della madre che chiedeva aiuto, pronti a chiamare i soccorsi alle 4 di notte. Il primo a soccorrere la coppia è stato un cugino, che ha aiutato i coniugi a trarre in salvo i figli più piccoli, che dormivano con loro nel piano inferiore della casa.ma le fiamme e il fumo hanno impedito i soccorsi. Il padre ha cercato, coraggiosamente, di gettarsi e di farsi largo in mezzo al fuoco, così come i vigili del fuoco che per oltre due ore hanno cercato di domare le fiamme nel tentativo di salvare i due fratellini. Per Francesco Filippo e Raniero, però, non c'era più niente da fare. I vigili non hanno potuto fare altro che recuperare i corpi dei due bambini, la cui morte sarebbe stata causata dal troppo fumo inalato. I fratellini più piccoli sono stati trasportati all'ospedale 'Papardo', ma la loro vita non è in pericolo.come segno di rispetto e lutto, tutti i comizi elettorali previsti in vista del ballottaggio del 24 giugno sono stati annullati, così come gli esami di terza media della scuola "Verona Trento", quegli esami che oggi avrebbe dovuto sostenere Francesco Filippo. Un colpo che ha trafitto il cuore del centro cittadino che ha visto crescere professionalmente e umanamente la famiglia Messina: Gianmaria e Chiara gestivano due negozi di abbigliamento l'uno di fronte l'altro a due passi dalla loro abitazione, in via dei Mille.La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesco Filippo e Raniero Messina. Il pm ha disposto il sequestro dell'abitazione e delle salme sulle quali sarà eseguita l'autopsia. La polizia che sta coordinando le indagini sta indagando su tutti i fronti, dai primi accertamenti sembrerebbe che per motivi ancora da accertare le fiamme siano divampate per un corto circuito in cucina. (ansa)