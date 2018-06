"Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante". E' quanto ha deciso la sindaca Virginia Raggi dopo aver sentito la sua maggioranza. Domani mattina i consiglieri del M5S prepareranno una mozione per vietare l'intitolazione di strade ad esponenti del fascismo o persone che si siano esposte con idee antisemite o razziali. Prima firmataria sarà proprio la sindaca. La decisione è stata presa dopo il voto in aula della mozione che dava il Via libera ad una via ad Almirante.