. Il decreto del presidente della Regione Nello Musumeci è stato firmato oggi. Si tratta di un ulteriore passaggio della procedura di selezione pubblica avviata attraverso la pubblicazione dell'Avviso nella Gurs del 2 marzo 2018.La Commissione sarà presieduta da, di Catania, in rappresentanza della Regione siciliana. Gli altri componenti sono, di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), in rappresentanza del Consiglio superiore di Sanità, e, originario di Tricase (Lecce), in rappresentanza dell'Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La Commissione opererà presso l'Assessorato regionale per la Salute e lo farà a titolo gratuito.Il documento, presentato dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, è stato approvato dal governo riunito e stabilisce "modalità e criteri per la valutazione di adeguatezza dei candidati". La Commissione dovrà individuare per ogni Azienda sanitaria e ospedaliera una rosa di potenziali direttori generali. Le istanze pervenute sono oltre cento.