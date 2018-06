PALERMO - Una lettera al governo regionale per sollecitare l'insediamento nel cda della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. L'iniziativa è delle segreterie aziendali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials. I sindacati, nella lettera rivolta al presidente della Regione e all'assessore al Turismo fanno riferimento allo statuto della Fondazione che prevede che un dipendente sia eletto componente effettivo del Consiglio di Amministrazione e ricordano come le elezioni indette tra i dipendenti abbiano designato per questo ruolo Sonia Giacalone, lamentando che alla comunicazione dei verbali di elezione non abbia ancora fatto seguito il decreto di nomina da parte di Palazzo d'Orleans.