Gli interventi, previsti dalle 5 alle 8 del mattino, sono coordinati dal settore Ambiente del Comune e dal vicesindaco e assessore ai Servizi tecnici, Calogero Angelo. Gli operai del Comune hanno già coperto le zone del nuovo centro urbano, Cappuccini, via Alberto Favara e via San Leonardo, oltre alle contrade Gorgazzo, Ulmi, San Ciro, Pusillesi, Sinagia, Bagnitelli e Filci. Da lunedì 18 giugno a venerdì 22 gli operai saranno al lavoro nel centro storico, in via Mokarta, via Matteotti, via Cremona, via Lo Presti, via Rocche San Leonardo e nel quartiere Piano Fileccia. Dal 25 al 29 giugno, infine, toccherà ai quartieri San Francesco di Paola e San Biagio.