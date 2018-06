La tiratura sarà limitata e le copie saranno numerate a mano. in caso di esaurimento di copie, il testo non sarà più ristampato. Lo scopo è quello di avere brevi racconti di autori in una collana editoriale da collezionare.

Una storia fatta di scelte e tentazioni, somiglianze e differenze. Curiosità. Più semplicemente - se così si può dire - una storia sulle scelte di vita. In 10 mila battute. "Agata e Calcedonio" è la nuova opera letteraria del regista e scrittore Luciano Accomando, un racconto pubblicato nella nuovissima collana della Gianmarco Aulino Editore "Coup de foudre", dedicata agli scrittori emergenti. Il direttore editoriale è lo scrittore e giornalista Accursio Soldano.La collana prevede la pubblicazione di plaquette (massimo 10.000 battute) con copertina cartonata ispirata a Mondrian."Agata e Calcedonio" sarà presentato questa sera, sabato 16 giugno, alle 20.30 nella Sala degli Archi del Letterando In Fest di Sciacca. Conversa con l'autore Don Gino Faragone.