Proseguono a Messina le indagini del vigili del fuoco del Niat (Nucleo investigativo antincendi territoriale) nella casa dove ieri, a causa di un rogo, sono morti i fratellini Francesco Filippo e Raniero Messina, di 13 e 10 anni. ) nella casa dove ieri, a causa di un rogo, sono morti i fratellini Francesco Filippo e Raniero Messina, di 13 e 10 anni.

I vigili del fuoco stanno cercando di capire cosa abbia originato le fiamme e come si siano propagate così velocemente. La polizia ieri e oggi ha sentito i genitori (Gianmaria Messina e Chiara Battaglia che si sono salvati insieme agli altri due figli, Tancredi e Federico, di 8 e 6 anni) e alcuni vicini di casa.

L'ipotesi accreditata già ieri è che a provocare il rogo sia stato il malfunzionamento di una presa in cucina, lo stesso ambiente in cui era stato realizzato il soppalco in legno sul quale dormivano Francesco Filippo e Raniero. Il più grande dei ragazzi era riuscito a mettersi in salvo, ma quando ha capito che uno dei fratelli era in casa, è tornato indietro a soccorrerlo, trovando anche lui la morte.