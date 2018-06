Mettere in sicurezza i conti del Comune, ma soprattutto salvare le società partecipate dal rischio default. Non è certo una missione facile quella che attende l’amministrazione Orlando, che dopo aver incassato il disco verde del consiglio comunale sul consolidato 2016 si ritrova a dover far quadrare i conti in vista del bilancio di previsione. La legge impone infatti ai comuni, e Palermo non fa eccezione, di considerare il proprio bilancio e quello delle sue principali aziende come un tutt’uno. Un modo, nelle intenzioni del legislatore, per evitare che gli enti locali scarichino tagli e sacrifici su società poi destinate al fallimento, salvando invece i propri conti. Un atto che dovrebbe essere quasi una formalità, ma che nel capoluogo siciliano è divenuto un vero e proprio caso politico.

anche con qualche defezione: astenuto il capogruppo di Popolari e democratici Francesco Scarpinato, assenti al momento del voto i consiglieri dem Rosario Arcoleo e Carlo Di Pisa, Caterina Meli di Sicilia Futura e Marcello Susinno di Sinistra Comune. Ma sono stati giorni di passione non solo per le continue querelle con le opposizioni, ma soprattutto per i mal di pancia tra gli orlandiani e le liti tra questi e l’assessore Gentile, prima che scoppiasse nuovamente la pace.e quelli delle sue partecipate su debiti e crediti. In pratica si tratta di soldi che le aziende ritengono di dover ricevere e che Palazzo delle Aquile ritiene invece non dovuti: una questione vecchia anche di vent’anni, ma che adesso la legge obbliga a risolvere una volta e per tutte. Il sindaco ha incaricato i più alti dirigenti comunali di fare il punto sulla questione e ne è venuto fuori un quadro assai critico: i disallineamenti, al 31 dicembre 2016, sono pari a 42 milioni di euro. Per eliminarli, la strada individuata è quella del 50-50: circa metà dovrà pagarli il Comune, individuandoli nel prossimo bilancio di previsione, ma l’altra metà ricadrà sulle spalle delle società (anche se in realtà a pagare sono sempre i contribuenti, trattandosi di società a intero capitale pubblico). I numeri saranno contenuti nella direttiva che il sindaco dovrebbe firmare da qui a breve, ma si parla di circa cinque milioni per Rap e di 3,5 per Amap, altri nove sarebbero invece a carico di Amat. Cifre rimaste riservate per giorni, ignote perfino alla stessa maggioranza.tutti a carico di Amat, che si aggiungono a quelli già certificati. Il contratto di servizio prevede infatti che la società percepisca una certa somma per una quantità minima di chilometri percorsi ogni anno; in passato, però, l’Amat non l’ha sempre fatto e ha pagato una semplice penale da 50mila euro. Secondo i dirigenti, invece, la penale non basterebbe, il che significa che l’azienda avrebbe percepito soldi che in realtà non erano dovuti e che quindi adesso vanno restituiti. Tesi che, ovviamente, l’Amat contesta. Una situazione paradossale, se si considera che i bilanci delle aziende, in questi anni, sono stati tutti approvati sia dagli organismi di controllo che dal socio unico, cioè lo stesso Comune, malgrado – fanno notare i dirigenti – si sapesse che sui disallineamenti c’era qualcosa che non andava.che ha redatto un parere riservato per il sindaco. “Le risultanze dell’attività istruttoria – si legge in una nota del Comune - saranno alla base di una direttiva del sindaco imperativa e vincolante per gli uffici comunali per le società partecipate che disporrà l’eliminazione dai bilanci delle società dei crediti riconosciuti non dovuti e il pagamento di quelli che, invece, sono stati ritenuti spettanti”. Insomma, il sindaco sarebbe pronto a mettere le partecipate di fronte al fatto compiuto: tagliate quelle voci dai bilanci. Se poi i cda lo faranno sarà tutto da vedere, il che comporterebbe il pericolo di nuovi contenziosi.per ripianare le eventuali perdite delle aziende: in poche parole, che i soldi li stanzi direttamente il Comune o che poi questo debba coprire i buchi delle aziende, significa che a pagare sono comunque i cittadini, visto che il bilancio è consolidato. Ma qui sorgono i problemi. Il bilancio consuntivo dovrebbe essere pronto nel giro di qualche settimana e non sarà altro che una fotografia della situazione attuale, che però certificherà uno stato di sofferenza dei conti e con lo spettro del deficit strutturale che aleggia. Altra questione sarà il bilancio 2018-2020, che Palazzo delle Aquile dovrà provare a chiudere trovando, in qualche modo, alcune decine di milioni di euro. La scommessa non è solo coprire i buchi delle aziende e pagare i disallineamenti a carico del Comune, ma anche mettere le partecipate in condizione di funzionare in futuro, garantendone quindi la stabilità.la Rap e l’Amat. La prima è già in negativo, come dimostra la prima trimestrale del 2018, e qui l’unica soluzione è aumentare la Tari. Un provvedimento di cui il sindaco non vuol sentire nemmeno parlare, ma che al momento resta l’unica ipotesi: la normativa prevede che tutto il costo del servizio sia finanziato con questa tassa e, a meno di non tagliare selvaggiamente i costi, la strada sembra obbligata. Ma a stare peggio è l’Amat, società su cui si stanno concentrando le apprensioni di amministratori e consiglieri comunali: i 20 milioni di ulteriori disallineamenti rischiano di essere un colpo fatale per una società in profondo rosso, anche a causa dei costi del tram per il quale la Regione non mette un centesimo. Inoltre il fondo rischi è risicatissimo, a fronte di contenziosi che superano i 90 milioni. La soluzione anche qui è obbligata: ricapitalizzare l’azienda e ritoccare il contratto di servizio, magari ampliando la Ztl o aumentando le strisce blu, ma comunque bisognerà trovare i soldi per evitare il crac di Amat e mettere in sicurezza i conti del Comune. Una sfida tutt’altro che semplice.