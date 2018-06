Siamo costretti a dare una notizia sconcertante, difficile trovare le parole in questi momenti davvero drammatici. Il nostro Presidente, Giovanni Tumbiolo, nella serata di oggi è venuto a mancare prematuramente a causa di un improvviso malessere. Non vi sono parole per descrivere lo sconforto e dolore.

Tutti i componenti dello staff e collaboratori del Distretto della Pesca e Crescita Blu esprimono il profondo cordoglio per la scomparsa e si stringono alla famiglia del Dott. Giovanni Tumbiolo".

Il mondo della pesca siciliana è in lutto per l'improvvisa morte di Giovanni Tumbiolo, 60 anni, il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo. Si legge in un comunicato: "