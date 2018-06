Ad avere la peggio A.C, un 14enne che si trovava a bordo di un Beverly 200: lo scontro è avvenuto con una Mercedes Classe A guidata da una donna di 32 anni, rimasta illesa.. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Villa Sofia con codice rosso, le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata: ha riportato un pesante trauma cranico, contusioni polmonari ed è stato ricoverato in Neurorianimazione. Lo scooter è stato sequestrato, le indagini per accertare la dinamica sono in corso.