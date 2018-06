è uno degli assessori scelti da Ezechia Paolo Reale, candidato a sindaco per il centrodestra a Siracusa, che nel ballottaggio affronterà Francesco Italia, di centro sinistra.

Vincenzo Vinciullo, e il presidente del Siracusa calcio Gaetano Cutrufo., che ha chiamato come assessori i suoi due sfidanti di centrosinistra Giovanni Randazzo, avvocato, nominato vicesindaco, e Fabio Moschella, che era sostenuto dal Pd. Ma soprattutto in giunta ci sarà Fabio Granata, espressione di #diventeràbellissima, che anche lui si era candidato a sindaco.per alcune presenze in alcune liste e che per tutta la campagna elettorale ha avuto me come obiettivo di attacchi vergognosi e volgari - spiega Granata - Diventerà Bellissima di Siracusa ha sostenuto la mia candidatura senza se e senza ma al primo turno, senza alcun minimo apporto del movimento a livello regionale. Per il resto prendo atto che Nello Musumeci si sia accorto finalmente che si vota anche nella mia città ma lo invito a informarsi meglio sugli sponsor di Reale che poco veramente hanno a che fare con la sua idea di centrodestra".