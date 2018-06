nel conflitto tra coscienza e salute di un paziente che rifiuta una trasfusione di sangue, il medico deve rispettare la scelta dell'ammalato, resta il fatto che sui professionisti incombono i principi di scienza e coscienza, ovvero fare tutto il possibile per salvare un ammalato quando la sua vita è in pericolo".

, commentando la sentenza emessa dal tribunale di Termini Imerese che ha condannato per violenza privata il dottor Giovanni Spinnato per avere somministrato ad una donna Testimone di Geova una trasfusione di sangue contro la sua volontà. "Nessuno vuole negare l'importanza morale e culturale, prima ancora che giuridica - spiega il presidente - della questione Testimone di Geova e trasfusioni perché ciascuno è custode della propria salute, fisica e spirituale, ma in mancanza di alternative terapeutiche e tenendo conto di un quadro clinico grave, il rifiuto di sangue diventa un fatto drammatico per un medico perché entra in gioco la sua integrità etica. Un fatto non da poco, tanto grave quanto la prima condanna penale emessa in Italia a un medico dopo avere salvato una vita". "Non conosciamo ancora gli atti processuali della vicenda - conclude Amato -. L'Ordine si riserva di acquisire i documenti a garanzia della paziente e del primario".