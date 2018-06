PALERMO - Si è spenta oggi, dopo una lunga malattia, Rosanna Pirajno, architetto e docente universitario, già presidente dell'Associazione Salvare Palermo e di Mezzocielo, ma soprattutto anima della società civile della città. Per anni ha combattuto, credendoci sempre fino in fondo e coinvolgendo tutti quelli che aveva attorno, soprattutto giovani, per la rinascita e la valorizzazione di Palermo e dei suoi tesori.La notizia della scomparsa si è diffusa immediatamente sui social network: molti dei suoi amici, sconvolti dalla notizia, le hanno rivolto un saluto sul suo profilo dove negli ultimi giorni aveva raccontato le sue "avventure" in ospedale."Rosanna Pirajno - ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - ha rappresentato una voce critica, ma allo stesso tempo propositiva per 'salvare Palermo'. Per salvarla dal degrado materiale, attraverso la cultura e la legalità, ha rappresentato con il suo impegno personale e con quello associativo un motore del cambiamento culturale di cui oggi siamo tutti protagonisti e testimoni. Unendoci al dolore della famiglia, rivolgiamo a Rosanna un affettuoso ringraziamento per quanto ha fatto per la nostra comunità".