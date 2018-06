Quale presente e quale futuro per i Governi locali in un contesto necessariamente europeo', tenutasi all'hotel Costa Verde di Cefalù. L'evento ha chiuso il secondo ciclo di incontri formativi per giovani amministratori organizzato dall'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, presieduta da Matteo Cocchiara.

All'evento, occasione di condivisione di problemi degli enti locali ma anche per lo scambio di buone pratiche per risolverli, sono intervenuti numerosi sindaci e rappresentati dei Comuni. Oltre a Lagalla hanno partecipato, tra gli altri, anche l'europarlamentare Giovanni La Via, la deputata regionale Roberta Schillaci e i sindaci di Castelbuono e Carini Mario Cicero e Giuseppe Monteleone. Tra i presenti anche l'asseciazione Emily, con Tiziana Calabrese intervenuta sul tema della rappresentanza di genere nelle istituzioni, e Roberto Domina, presidente dell'associazione Giovani amministratori madoniti. "Non ci si improvvisa amministratori locali - ha affermato Cocchiara -. Quella del sindaco è una figura delicata, di diretto rapporto con i cittadini. Gli amministratori locali vanno aiutati nel loro difficile compito giornaliero - ha aggiunto il presidente dell'Asael -. Temi come i rifiuti, la formazione che dia vita a una preparazione di livello, la finanza locale, la concertazione con la Regione e la risoluzione del precariato rappresentano dei nodi ancora sul tappeto e delle questioni da cui ripartire se si vuole rilanciare davvero il ruolo dei sindaci".

Il rapporto fra enti locali e Regione è stato al centro dell'incontro: dalla necessità della formazione professionale per amministratori e dipendenti comunali all'ipotesi di una rete di comuni per ottimizzare costi ed efficientare i servizi, immaginando un’unica strategia di sviluppo territoriale competitiva. E lanciando anche la proposta di un sistema premiale per i Comuni virtuosi, Lagalla ha anche invitato i Comuni a migliorare nell'esazione dei tributi locali. Cicero e Monteleone hanno portato la voce dei comuni, con i loro probelmi e le soluzioni adottate nei territori.

da parte dei comuni siciliani: argomenti affrontati da Schillaci e La Via.

L'idea è stata lanciata dall'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, nel corso della tavola rotonda 'Altri temi scottanti quelli dei rifiuti e delle difficoltà nel reperimento di risorse europee