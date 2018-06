L'incredibile vicenda la racconta l'Unione dei consumatori in una nota. E altre due note vengono diffuse dagli aeroporti di Trapani e Verona. Secondo al denuncia dell'associazione dei consumatori, la People Fly avrebbe annunciato voli, per la stagione estiva, con partenza da Trapani. E per questi sarebbero stati venduti numerosi biglietti. Ma il volo non c'era, come si sono accorti gli aspiranti passeggeri del Trapani-Bologna di domenica 10 giugno. I nuovi voli della People Fly, secondo gli annunci, avrebbero dovuto collegare, dal 5 giugno, Trapani con Bologna, con frequenza trisettimanale (martedì, giovedì e domenica). Annunciati anche voli per Pisa, Roma e Verona. Solo che l'Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese di Birgi in una nota precisa che non ha previsto nessun decollo dalle proprie piste e che in ordine ai voli venduti sul sito di People FlySi consiglia, quindi, prima della prenotazione la verifica dell'operatività dei voli tramite il sito internet dell’Airgest.“Si avvisa l’utenza - si legge nella home page del sito dell'aeroporto scaligero - che ci è stata segnalata la messa in vendita, da parte dell’operatore People Fly, di voli con partenza da Verona e destinazione Trapani, che sarebbero operati dal vettore Lumiwings durante il periodo estivo 2018; tuttavia ad oggi tali voli non risultano ancora programmati presso l’Aeroporto di Verona. Si invitano, pertanto, tutti i passeggeri che intendessero effettuare degli acquisti di tali voli a porre la massima attenzione. Si consiglia, prima della prenotazione, la verifica dell’operatività dei voli tramite il presente sito internet od operatore di fiducia”.I passeggeri diretti a Bologna da Trapani hanno cominciato a fiutare il pericolo, riporta il Giornale di Sicilia, quando non sono riusciti a effettuare il check in on line per il biglietto costato un'ottantina di euro. Impossibile mettersi in contatto con il vettore: l'unico numero presente sulla pagina web ufficiale People Fly risulta costantemente occupato. Ci abbiamo provato anche noi stamattina con lo stesso esito. People Fly non è una compagnia aerea ma un tour operator che fa accordi con compagnie aeree. Airgest riferisce di avere avuto rassicurazioni dalla società secondo la quale quasi tutti i passeggeri sono stati riprotetti su altri voli.“L’Unione dei Consumatori – dichiara il presidente Manlio Arnone – ha deciso di mettere a disposizione il proprio staff di legali per tutelare gli utenti-consumatori incappati in questa triste vicenda, intraprenderemo ogni azione per tutelare il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso dovuto". I contatti: 0916190601 e info@unionedeiconsumatori.it”.