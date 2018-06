La giunta Orlando dovrebbe infatti approvare sia il consolidato 2017 che il previsionale 2018-2020, documenti contabili che, come dice una nota della Regione, i comuni dovrebbero esitare entro marzo ed entro aprile. Peccato che nel capoluogo siciliano i tempi siano molto più lunghi, dal momento che non sono nemmeno arrivati in giunta. Un ritardo dovuto ai problemi dell’ente che deve fare i conti con ristrettezze di cassa, disallineamenti con le partecipate e un clima d’Aula non certamente favorevole.grazie al voto contrario di Fabrizio Ferrandelli, Ugo Forello e Andrea Mineo e all’astensione dell’ex orlandiano Giulio Cusumano. Un atto di protesta contro la mancata presentazione dei bilanci.di avere finalmente chiarezza dei 42 milioni di disallineamento e dei 227 milioni di perdita di esercizio – dice Ferrandelli - Stamane abbiamo ribadito l’urgenza di avere il bilancio consuntivo del 2017 ed il previsionale 2018, così come asseverato dalla circolare 10 dell’assessorato regionale che di fatto mette in mora l’amministrazione. Abbiamo bisogno di fare in fretta, di dare una direzione diversa rispetto a questi ultimi sei anni di amministrazione, di mettere in sicurezza con correttivi condivisi sia i conti che le aziende e i servizi. Oggi, con la bocciatura di questi debiti fuori bilancio, abbiamo voluto mettere un punto rispetto all’andazzo di questa maggioranza, evidenziando ancora una volta il ruolo decisivo di opposizioni che sono responsabili ma agguerrite e fondamentali a delineare il futuro della città”.