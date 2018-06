Riuscire a ripartire, creando un'impresa con le proprie mani, è qualcosa da festeggiare e d

opo mesi di impegno i dieci soci, di cui sei ex lavoratori della Coop, hanno deciso di farlo insieme, aprendo le porte alla città con degustazioni e giochi.

L'appuntamento sarà martedì 19 dalle 17 alle 21.

In programma, la degustazione di piatti di propria produzione, ma anche animazione per i più piccoli, con sculture di palloncini e bolle di sapone a cura della coop "Il genio della lampada".

L'impresa Cooperativa Futura, affiliato a Despar, di via Leoncavallo, fa festa per l'arrivo dell'estate.“Siamo un gruppo di donne e di uomini che mettono al centro la dignità del lavoro, le persone: ecco perché una festa d’estate proprio ora e proprio qui, in un supermercato, luogo in cui solitamente si va solo per fare la spesa – spiega il presidente della coop, Nino Tilotta -. Abbiamo storie personali diverse ma un’unica ambizione, dimostrare che a Palermo si può pensare ad un futuro dove onestà, impegno, qualità, convenienza siano inscindibili. La nostra è una nuova realtà che si nutre e vuole nutrire di prodotti siciliani, di legalità, di tracciabilità, di trasparenza nelle procedure di produzione e di rifornimento ma anche di vicinanza, di calore, di solidarietà. Non a caso nel punto vendita Despar di via Leoncavallo abbiamo deciso di supportare il progetto di ‘Cotti in fragranza’, l’innovativo laboratorio di prodotti da forno gestito dalla Cooperativa Rigenerazioni Onlus e nato all’interno dell’istituto penale minorile Malaspina a Palermo”.