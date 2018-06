"L'emendamento aggiuntivo approdato in commissione lavoro - prosegue il parlamentare regionale - impegnava il governo a porre in essere una pianificazione per il reinserimento presso i centri per l'impiego, dell'intera platea. Sembrava si stesse tracciando una strada per affrontare e risolvere la questione ma quello sciagurato emendamento non è stato riportato al collegato. Tanto è bastato perché si lanciasse l'idea di un disegno di legge, senza la benché minima preoccupazione, di trascinare 1800 anime in balia delle lungaggini parlamentari".

Comprendo quindi la rabbia di tanti padri e madri di famiglia, che essendo stati impegnati nella formazione, continuano oggi a perdere pezzi di speranza e vengono a protestare davanti al palazzo con quella che gli resta".

Chiedo al Governo - conclude - di prendere posizione per poter risolvere la questione, valutando che entrambi gli emendamenti vengano discussi a partire dal collegato".

PALERMO - "Sugli operatori delle politiche attive, ho presentato un emendamento che non essendo stato accolto in Finanziaria, ho ripresentato con determinazione al collegato, a breve in discussione". A parlare è il leader di "Cambiamo la Sicilia" Vincenzo Figuccia."Più che il ricorso ad un ddl, per dare risposte alle istanze poste da una categoria che in è in attesa da oltre 3 anni, mi aspetto soluzioni immediate - aggiunge Figuccia -. Vorrei ricordare a scanso di equivoci che la legge c'è già ed esiste, va solo attuata."Il collegato, lo ribadisco, deve essere un'importante occasione per riporre al centro dell'agenda politica l'intero comparto della formazione, tra servizi e interventi, chiudendo definitivamente il triste capitolo di quella politica che negli ultimi anni, ha innescato guerre fratricide.