“Guida blu”, promossa da Legambiente e Touring Club, che individua le migliori località turistiche, che siano comuni o comprensori, che rispettano una serie di requisiti ambientali e naturali, prendendo in esame molte variabili come i servizi ricettivi, la manutenzione della costa, la gestione dei rifiuti o dell’acqua – anche nella sua fase di depurazione – e altro ancora. Quattro le località siciliane che hanno ottenuto le cinque vele, ovvero il massimo punteggio possibile: l’isola di Pantelleria, new entry del 2018; l’isola di Salina, in provincia di Messina; l’isola di Ustica, circa 70 km a nord di Palermo; tutto il litorale nord del trapanese. Con questi risultati la Sicilia si piazza al secondo posto, preceduta dalla Sardegna e seguita in terza posizione dalla Puglia.