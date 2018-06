, quindi è ovvio che non potesse sostenermi al 100%. Io sono inviso a Forza Italia dai tempi del Pdl. E in questa campagna elettorale sono stato lasciato solo”. È lo sfogo di Fabio Granata, tra i fondatori dialle Amministrative di domenica scorsa, dopo le polemiche con il presidente della Regione Nello Musumeci. Granata, che ha raggiunto soltanto il 5,79% delle preferenze, ora, per il turno di ballottaggio, ha scelto di sostenere lo schieramento del candidato, vicino al centrosinistra, contro, candidato del centrodestra.Intanto, voglio chiarire che non è assolutamente vero che il presidente ha appreso dai giornali di questa mia decisione. Gliel'ho comunicato con una lettera che è rimasta senza risposta. D'altronde non sento Musumeci da un mese, da quando mi disse che mi lasciava usare il simbolo di Diventerà bellissima ma che non avrebbe messo piede a Siracusa per la campagna elettorale.A parte Sebastiano Tusa, con cui ho un ottimo rapporto, nessuno. Raffaele Stancanelli non l'ho mai sentito. Musumeci ha fatto comizi ovunque in Sicilia tranne che a Siracusa. È venuto Ruggero Razza una volta, ma mi ha chiesto di non dare risalto pubblico alla riunione che abbiamo fatto. Ci siamo riuniti praticamente in clandestinità. E non vorrei spingermi troppo in là, ma potrebbero aver sostenuto Reale già al primo turno.Musumeci deve subire ogni giorno la pressione di Gianfranco Miccichè che lo minaccia di far cadere il governo. E io sono inviso a Berlusconi e a Forza Italia dai tempi in cui in Commissione Antimafia ho sostenuto la credibilità di Spatuzza. Fui anche espulso dal Pdl per questa ragione.Spero e non voglio arrivare a pensare a tanto. Ma il condizionamento evidentemente c'è ed è forte.Intanto vorrei dire che sono dispiaciuto per queste frizioni. E immagino che lo sia anche Musumeci che conosco bene e che tuttora ritengo un amico. Ma è evidente che c'è un problema politico. Questo movimento, nel ricordo di Paolo Borsellino, è nato come movimento di civismo politico che andasse oltre il centrodestra. È nato anche grazie a me. Se adesso invece l'obiettivo è quello di essere organici al centrodestra, basta saperlo, dirselo e valuteremo cosa fare. Ci riuniremo subito dopo il turno di ballottaggio e decideremo come andare avanti. A me adesso interessa la mia città.Abbiamo rielaborato il nostro programma. E sia chiaro che non è un patto per il centrosinistra ma un patto tra liste civiche. E senza simbolo del Pd su mia richiesta. Italia, Moschella, Randazzo e io siamo accomunati dai valori della legalità, dalla volontà di difendere i beni comuni, dalla realizzazione di una rigenerazione urbana e ambientale, a partire dall'apertura di un contenzioso con l'area industriale. Abbiamo una viisione comune sul turismo culturale per la città: Siracusa non deve diventare Ibiza, ma può attirare turisti rispettosi della nostra natura. Ma ribadisco: ho aderito personalmente, con il movimento Oltre, in tutto questo Diventerà bellissima non c'entra.In attesa di un confronto.