L'incredibile vicenda è accaduta stamattina in viale Regione siciliana: i vigili urbani erano regolarmente presenti per chiudere alternativamente le semicarreggiate e consentire all'impresa di iniziare l'intervento di adeguamento della struttura sulla circonvallazione di Palermo. Peccato che, nonostante gli annunci, nessun operaio si sia presentato. Risultato? Chiusura rinviata a domani."Li stiamo contattando - dicono dall'amministrazione - si rischia l'inadempienza contrattuale, domani bisogna iniziare".: un intervento da 400 mila euro per rendere più sicuro il ponte, agendo su giunti e copriferro. I lavori dovrebbero terminare entro il 14 luglio, per il Festino di Santa Rosalia.