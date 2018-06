Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 18 giugno, in Sicilia.1) CATANIA - Municipio, ore 10:30 S'insedia il sindaco eletto Salvo Pogliese. Alle 12 si reca in Cattedrale per un omaggio floreale a Sant'Agata.2) CATANIA, ore 11:30 Conferenza stampa dell'avvocato Giueppe Lipera, legale di Giuseppe Caruso, il 74enne che il 26 aprile del 2013 uccise con quattro colpi di pistola il 27enne Roberto Grasso. Per l'anziano, che ha sostenuto di averlo ritenuto un ladro che si era introdotto nel suo fondo agricolo di Puntalazzo di Mascali, è diventata definitiva la condanna a 14 anni di reclusione per omicidio volontario.3) PALERMO - Prefettura, ore 17:00 Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale sottoscriverà con il Prefetto un protocollo di legalità volto a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni nell'azione di prevenzione e contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nei pubblici appalti e nei relativi sub contratti.4) PALERMO - Cinema Rouge et Noire, ore 20:30 Proiezione speciale di "Controfigura", il primo lungometraggio di Rä Di Martino, presentato in prima mondiale alla 74/a Mostra del cinema di Venezia. La regista sarà presente in sala.(ANSA).