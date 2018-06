PALERMO - Mal di testa, eritema, nausea e problemi respiratori. Accusavano tutti i sintomi della sindrome sgombroide cinque persone che sabato notte sono finite in ospedale: si tratta di due nuclei familiari che abitano nello stesso palazzo della zona di Falsomiele e che quella sera avevano mangiato del tonno. Accusavano tutti i sintomi della sindrome sgombroide cinque persone che sabato notte sono finite in ospedale: si tratta di due nuclei familiari che abitano nello stesso palazzo della zona di Falsomiele e che quella sera avevano mangiato del tonno.

re donne di 67, 46 e 44 anni e due uomini di 47 e 45 anni. In base a quanto hanno raccontato ai medici del Civico e poi ai carabinieri avvertiti dal pronto soccorso, avevano acquistato il pesce a Ballarò, da un ambulante. Per i cinque intossicati, i sanitari hanno espresso una prognosi che va da quattro a sette giorni. In queste ore i militari del Nas stanno effettuando i controlli nel popolare mercato per individuare la rivendita di prodotti ittici.